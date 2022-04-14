الرياض 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد , بمقر الصندوق اليوم ، معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني الأستاذ عبدالسلام بن محمد المرشدي، والوفد المرافق له ووفدا من شركة أوكيو العمانية يمثلهم الرئيس التنفيذي للمجموعة طلال بن حامد العوفي .وشارك من الجانب السعودي وفد من برنامج ريادة الشركات الوطنية يمثلهم الرئيس التنفيذي بدر البدر، ومن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ممثلهم علي محمد آل مداوي نائب الأمين العام للهيئة , حيث تضمنت الزيارة جولة تعريفية لمعرض مصور داخل المقر والذي يستعرض فيه الصندوق أبرز المشاريع التنموية التي يمولها في الدول النامية، وأثرها التنموي على المستفيدين منها.وناقش الرئيس التنفيذي للصندوق مع معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني والوفود المشاركة في الاجتماع، أوجه التعاون بين الجانبين في قطاعات الصحة والتعليم وقطاع الثروة السمكية في السلطنة , كما تم استعراض جهود الصندوق السعودي للتنمية والمشاريع التنموية الجارية ومنها الأعمال التكميلية لميناء الدقم، وبرامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.فيما نوه رئيس جهاز الاستثمار العماني بجهود الصندوق السعودي للتنمية لدعم المشاريع التنموية المختلفة وخاصة المشاريع التنموية في عمان.الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ حوالي 45 عاماً على دعم المشاريع التنموية في سلطنة عمان، وتأتي تلك المشاريع في قطاعات البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشاريع الإنمائية في قطاع الطاقة.// انتهى //16:18ت م0134