الدمام 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية منذ بداية شهر رمضان المبارك 220 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية في محافظة الجبيل، نتج عنها إغلاق 14 منشأة غذائية مخالفة، ومصادرة وإتلاف 283 كيلوجراما من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وأكدت أمانة الشرقية استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيقها للاحترازات الوقائية والاشتراطات البلدية ومتابعة تطبيق اشتراطات تخزين وتداول الأغذية وتعزيز سلامة الغذاء.وأشارت إلى أنها وضعت برامج رقابة على الباعة الجائلين ومنعهم من البيع في الطرق والشوارع والمرافق العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.//انتهى//16:18ت م0135