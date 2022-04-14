رام الله 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شمال شرق قطاع غزة، أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه رعاة الأغنام والأراضي الزراعية قرب مكب النفايات شرق بلدة بيت حانون، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.// انتهى //16:21ت م0136