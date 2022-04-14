جدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسعقد المركز الوطني للأرصاد، بالتعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD، البرنامج التدريبي " العواصف الرملية والترابية" لمدة ثلاثة أيام بمقر المركز بجدة ، بمشاركة مختصين وخبراء من كافة القطاعات المعنية.وجاء تنظيم الورشة في إطار اهتمام المركز بظاهرة العواصف الرملية والترابية التي باتت تُمثل مصدر قلق متزايد لما لها من تأثيرات سلبية على المجتمعات والبيئة ومخاطر متعددة على الصحة والزراعة والنقل والصناعة.كما تناولت جلسات ورشة العمل تسعة محاور أبرزها المعرفة والخبرة حول العواصف الرملية والترابية، والسياسات المتعلقة بالعواصف الرملية والترابية، بجانب تأثير العواصف الرملية والترابية على الصحة ، فضلًا عن مصدر تلك العواصف ومثيراتها وتصنيفها، وكيفية إدارة العواصف.// انتهى //16:39ت م0143