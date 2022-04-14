لندن 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسكشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم عن خطة مثيرة للجدل تهدف إلى محاربة الهجرة غير الشرعية عبر القناة الإنجليزية.وتشمل الخطة الجديدة إرسال المهاجرين الذي يعبرون القناة الإنجليزية عبر القوارب أو من خلال التهريب داخل الشاحنات إلى رواندا حتى يتم النظر في طلبات اللجوء التي يقدمونها.وقال جونسون في خطاب ألقاه بمنطقة كينت إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء لمنع "مهربي البشر" من تحويل المحيط إلى "مقبرة مائية"، مضيفاً أنه يريد أن يوضح للأشخاص الذين يصلون إلى ساحل كينت أن عليهم اتباع الطرق القانونية وأن الخطة الجديدة "ستثبت بمرور الوقت أنها تمثل رادعًا كبيرًا للغاية".وحذّر رئيس الوزراء من أن عدد المهاجرين عبر القناة الإنجليزية ربما يصل إلى ألف مهاجر يومياً، بعد أن وصل نحو 600 مهاجر إلى الشواطئ البريطانية أمس.// انتهى //17:02ت م0146