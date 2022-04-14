مكة المكرمة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واستولي وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام عناية كبرى بالقرآن الكريم والسنة النبوية والعلوم المتصلة بهما ،حيث تقدم إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية لقاصدات بيت الله الحرام خدمات جليلة وإسهامات مميزة، تعكس صور العطاء والبذل في سبيل نيل شرف خدمة البيت العتيق .وتشتمل مهام الإدارة على تفعيل حلقات قرآنية لمختلف الفئات فبلغ عدد الحلقات حتى الآن ١٦٠ حلقة، استفدن منها مايزيد عن ( ٢٢٠٣) مستفيدة، تم خلالها تعليم القاصدات التلاوة الصحيحة مع التجويد وإعانتهن على تحسينها وإتقانها و مراجعة الحفظ لهن على يد نخبة من الكفاءات الحافظة لكتاب الله -عز وجل- كذلك إقامة مجالس في شروحات السنة النبوية الصحيحة والقراءات العشر، وتقديم دروس السنة النبوية المطهرة بأماكن متفرقة داخل المسجد الحرام .كما تهتم الإدارة بالقاصدات من ذوي الإعاقة وكبيرات السن، وتُقدم لهن أنشطة وبرامج عدة أبرزها مبادرة فعلتها مؤخرًا بعنوان "بصيرة " وبلغ عدد المستفيدات منها ما يقارب ١٠٠ قاصدة ، يتم خلالها تعليمهن التلاوة الصحيحة لسورة الفاتحة وقصار السور .// انتهى //17:14ت م0148