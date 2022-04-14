نيامي 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 528 سلة غذائية رمضانية في مدن دوسو كراكرا ودوسو غورو ينو ودوسو شروي بجمهورية النيجر، استفاد منها 2.640 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للمحتاجين في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //17:17ت م0154