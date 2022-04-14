الدوحة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسالتقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم بالمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ .واستعرض اللقاء آخر التطورات في اليمن، لا سيما الأوضاع الإنسانية، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات بشأن ناقلة النفط العائمة "صافر".وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اللقاء التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية هو التفاوض بين اليمنيين، بموجب مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216، مشددا على موقف دولة قطر الثابت من وحدة اليمن وسلامة أراضيه.// انتهى //18:06ت م0160