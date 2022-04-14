المدينة المنورة ١٣ رمضان 1443 هـ الموافق ١٤ أبريل 2022 م واسفي أجواء روحانية مفعمة بالإيمان, يبتهل زوار المسجد النبوي قبيل المغرب إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع إليه سبحانه طلباً للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من فضل عظيم.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية هذه اللحظات الروحانية التي يعيشها زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط ما ينعمون به من راحة واطمئنان في ظل منظومة متكاملة من الخدمات.//انتهى//19:17ت م0165