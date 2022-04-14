الأمم المتحدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين معارضتها بشدة نقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى، داعية الحكومات على الامتناع عن ذلك.وقالت المفوضية: إنه لا ينبغي معاقبة الأشخاص الباحثين عن الأمان والحماية، الذين لا يملكون سوى القليل من البدائل.وأوضحت أنها تدرك أن حكومة المملكة المتحدة بصدد الإعلان عن شراكة للهجرة والتنمية الاقتصادية مع رواندا، مطالبة بالاطلاع على تفاصيل أي اتفاق تم توقيعه بين البلدين قبل أن تعلّق عليه بالتفصيل.وأضافت: لم تطلع المفوضية السامية أو تعلم بأي تفاصيل تتعلق بالاتفاق وليست طرفا في المفاوضات التي جرت.وحثت الحكومات على الامتناع عن وضع ممارسات من شأنها تكليف جهات خارجية بشأن التزاماتها المتعلقة باللجوء.// انتهى //19:17ت م0166