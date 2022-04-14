مكة المكرمة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسشارك عدد من طالبات كلية الحرم المكي الشريف في الأعمال التطوعية خلال شهر رمضان المبارك لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام .وتهدف الأعمال التطوعية إلى تعزيز مفهوم شرف خدمة ضيوف الرحمن لدى المتطوعات عبر توزيع وجبات إفطار الصائمين وماء زمزم وتنظيم المصليات وتسوية الصفوف والتوعية بالإجراءات الاحترازية في جميع أرجاء الحرم داخل المصليات الخاصة بالنساء.وأوضحت رئيسة قسم الشريعة بكلية الحرم الدكتورة فادية كنج أن خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء المناسك عليهم شرف نحرص عليه طوال العام وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي بدوره يترك أثراً وانطباعاً إيجابياً وذكرى مميزة في نفوس ضيوف الرحمن.من جانبه أكد عميد كلية الحرم المكي الدكتور حسن بالبيد أهمية هذا الجانب في تعزيز جوانب الشراكة المجتمعية التي تقدمها الكلية، وما له من دور في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف إلى تطوير العمل التطوعي وتهيئة البيئة المناسبة لتنميته والوصول إلى مليون متطوع خلال المدة القادمة.// انتهى //19:17ت م0167