كانبرا 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي استقرار معدل البطالة في أستراليا عند 4% في شهر مارس 2022م الماضي وذلك خلافا للتوقعات بانخفاضه إلى 3.9%.وأظهر المكتب في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي مؤشر التغير في التوظيف في أستراليا ارتفاعا بنحو 17.9 ألف وظيفة في مارس مقارنة بارتفاع بنحو 77.4 ألف وظيفة في شهر فبراير الذي سبقه.// انتهى //19:21ت م0168