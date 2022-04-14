الرباط 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تمديد أجل الترشح للدفعة الأولى من برنامجها للمهنيين الشباب لعام 2022، وذلك حتى 30 من شهر أبريل الجاري.وأوضحت المنظمة أن هذا القرار يأتي استجابة للطلبات التي تلقّتها إدارة البرنامج من شباب بدول العالم الإسلامي، الذين طلبوا إمهالهم بعض الوقت لاستيفاء شروط المشاركة في البرنامج، الذي يشهد إقبالا شديدا من جانب الشباب.ويأتي برنامج الإيسيسكو للمهنيين الشباب في إطار العمل على بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم القيادية والمهنية، من أجل الإسهام في تكوين جيل يتميز بالمسؤولية والاحترافية، سعيا إلى تحديث مجالات التربية والعلوم والثقافة في دول العالم الإسلامي.// انتهى //19:50ت م0173