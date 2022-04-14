كيب تاون 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأعلنت حكومة جنوب أفريقيا اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة ديربان الساحلية وما حولها إلى 306 أشخاص.وأوضحت السلطات في جنوب أفريقيا أن الأمطار القياسية التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 60 عاما تسببت في دمار كبير مع جسور منهارة وطرق مغمورة بالفيضانات في بعض الأماكن حول مدينة ديربان الساحلية.// انتهى //19:51ت م0174