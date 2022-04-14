الرياض 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسيقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم -ممثلاً في اللجنة الفنية- حفل تكريم للمدربين الوطنيين المنجزين مع المنتخبات السعودية والأندية الرياضية للموسم الثاني على التوالي.ويشمل التكريم -الذي سيقام في نهاية الموسم الحالي- جميع المدربين الوطنيين بجميع تخصصاتهم في الجهاز الفني صاحب الإنجاز.ووضعت اللجنة الفنية 3 معايير للتكريم، تتمثل في تحقيق بطولة مع المنتخبات السعودية أو مركز مؤهل لبطولة قارية أو دولية، أو تحقيق إحدى بطولات الموسم الحالي المحلية أو الخارجية والصعود إلى درجة أعلى أو التأهل إلى بطولة خارجية.وتشمل البطولات السعودية -التي يشملها التكريم- 21 بطولة هي: كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، ودوري الدرجة الثالثة، ودوري الدرجة الرابعة، ودوري ممتاز الشباب، ودوري ممتاز الناشئين، ودوري الدرجة الأولى للشباب، ودوري الدرجة الأولى للناشئين، ودوري الدرجة الثانية للشباب، ودوري الدرجة الثانية للناشئين، والدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا، والدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا، ودوري الدرجة الأولى للبراعم تحت 15 عامًا، ودوري الدرجة الأولى للبراعم تحت 13 عامًا، والدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، وكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات، وكأس السوبر السعودي لكرة قدم الصالات، ودوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات.وكانت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت في أغسطس 2019 إقامة حفل سنوي في نهاية كل موسم لتكريم المدربين الوطنيين المنجزين، دعماً لمسيرة المدرب الوطني في المسابقات المحلية والمنتخبات السعودية.// انتهى //19:51ت م0175