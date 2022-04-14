‎الباحة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساستقبل مهرجان "فوانيس باحتنا 3" أمس, مئات الزوار والوافدين إلى المنطقة من مختلف مناطق المملكة ومن خارجها, بعدد من الفعاليات الترفيهية والمسلية التي تلبي رغبات جميع شرائح المجتمع, وذلك بممشى الباحة الرياضي.وتشتمل فعاليات المهرجان الذي ينظمه مجلس شباب بالباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة على أكثر من 50 بوث لبراندات محلية, وأشهى المأكولات الرمضانية, بالإضافة إلى جلسات رمضانية, ورحلة الأعمال لفناني الباحة.يذكر أن مهرجان "فوانيس باحتنا" يستمر على مدى أسبوع, ابتداء من الثامنة والنصف مساءً إلى الواحدة والنصف صباحًا.// انتهى //20:32ت م0177