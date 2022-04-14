تبوك 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسوقَّع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي، إتفاقية وشراكة مجتمعية مع الجمعية الخيرية لحفظ النعمة بمنطقة تبوك، مثَّلها نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس ضيف الله الفايدي.وأوضح المهندس "الرويلي"أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون بين الفرع والجمعية لدعم الجمعية في جهودها للاستفادة من كميات الخضار والفواكه في أسواق النفع العام المتخذ عليها إجراء وصالحة للاستهلاك الآدمي،مؤكداً أن ذلك يأتي استشعاراً بأهمية الحفاظ على النعمة من الهدر ووجود الجمعية في هذه المواقع جاء تقديراً لهذا الدور،والبُعد الاقتصادي والخيري لهذه الخطوة من خلال المحافظة على مقدرات الوطن،والاستفادة من ثرواته.// انتهى //20:35ت م0178