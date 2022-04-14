المدينة المنورة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسنظَّمت الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي ممثلة بأكاديمية خدمات الزائرين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم ،برنامجاً بعنوان " تاريخ ومعالم المسجد النبوي "وذلك بمقر الأكاديمية.وقدم البرنامج مدير أكاديمية خدمات الزائرين عبدالرحمن بن طلال سندي، الذي تحدث عن تاريخ ومعالم المسجد النبوي، والتوسعات التي مرت به، ومن أبرزها الجهود والخدمات التي تقدمها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج التي تقدمها الوكالة لإبراز دورها التثقيفي وإثراء تجربة الزائر المعرفية بالمسجد النبوي.// انتهى //20:38ت م0179