رمضان / جمعية الدعوة بالعويقيلة تُسيِّرُ قافلةً لأداء العمرة
الخميس 1443/9/13 هـ الموافق 2022/04/14 م واس
عرعر 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واس
سيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، قافلة مجانية لأداء العمرة.
وأوضحت الجمعية أن ذلك يأتي ضمن برنامج "العمرة الدعوية"إذْ يشمل البرنامج تسيير 4 حافلات تقل 200 معتمرٍ ومعتمرةٍ في شهر رمضان المبارك.
يذكر أن الجمعية تسيِّر على مدار العام مجموعة من رحلات العمرة والحج،تتكفل بها الجمعية وتشرف عليها،ويستفيد منها مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين.
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22:20ت م
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