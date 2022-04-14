عرعر 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسسيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، قافلة مجانية لأداء العمرة.وأوضحت الجمعية أن ذلك يأتي ضمن برنامج "العمرة الدعوية‬"إذْ يشمل البرنامج تسيير 4 حافلات تقل 200 معتمرٍ ومعتمرةٍ في شهر رمضان المبارك.يذكر أن الجمعية تسيِّر على مدار العام مجموعة من رحلات العمرة والحج،تتكفل بها الجمعية وتشرف عليها،ويستفيد منها مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين.// انتهى //22:20ت م0194