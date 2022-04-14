تبوك 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساختتم النادي الأدبي بمنطقة تبوك ، فعاليات " الخيمة الرمضانية " التي أقامها على مدى أربعة أيام، بمشاركة واسعة من مثقفي ومثقفات المنطقة.وشهدت الفعاليات العديد من الأنشطة الثقافية،بدأت بمعرض ضوئي بعنوان "تبوك في ذاكرة الصورة" مستعرضةً صوراً قديمة لتاريخ تبوك وضباء والوجه وأملج وتيماء،بإشراف الباحث عبدالله العمراني، إضافةً إلى معرض للفن التشكيلي شارك فيه فنانات من المنطقة بإشراف صبيحة العطوي.وتناولت الخيمة الرمضانية، حواراً إثرائياً عن "تبوك وشغف التاريخ" في ليلة لشباب ملهمين،وتجارب إبداعية شارك فيها خالد الفيفي وأفراح العصباني وتهاني العصباني وشروق الزهراني،بالإضافة إلى مسامرة ثقافية بعنوان "ذاكرة المكان وحكاية إنسان" قدمها ضيف الله العطوي ويعرب العلي، واختتمت بورشة عمل عن الخط العربي وأنواعه وبدايته وتطوره قدمها المتخصِّصُ بالخط العربي سلطان الجماز.وأشاد رئيس الهيئة الإدارية الدكتور نايف الجهني بما شهدته الفعاليات من تفاعل في الحضور طيلة أيام برنامج الخيمة الرمضانية.من جهته،أوضح المسؤول الإداري بالنادي المشرف على الخيمة الرمضانية عبدالرحمن العكيمي،أن النادي فخور بهذا التجمع الثقافي لأبناء وبنات المنطقة، الذي برز كمناسبة ثقافية وملتقى للإبداع والمبدعين؛لتقوية أواصر التواصل الثقافي بين مختلف فئات وشرائح المجتمع بمنطقة تبوك.// انتهى //22:23ت م0195