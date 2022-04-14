رياضي / دوري أبطال آسيا 2022: الدحيل القطري يتغلب على باختاكور الأوزبكي
الخميس 1443/9/13 هـ الموافق 2022/04/14 م واس
بريدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واس
تغلب فريق الدحيل القطري على نظيره باختاكور الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين 3-2، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.
وبهذه النتيجة يرفع الدحيل رصيده لـ 6 نقاط، فيما بقي رصيد باختاكور عند 3 نقاط.
يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الرابعة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.
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22:36ت م
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