بريدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واستغلب فريق الدحيل القطري على نظيره باختاكور الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين 3-2، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرفع الدحيل رصيده لـ 6 نقاط، فيما بقي رصيد باختاكور عند 3 نقاط.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الرابعة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //22:36ت م0197