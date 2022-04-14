الرياض 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واستغلب فريق الجزيرة الإماراتي على نظيره مومباي الهندي بهدف مقابل لا شيء 1-0، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرفع الجزيرة رصيده لـ 3 نقاط، فيما بقي رصيد مومباي عند 3 نقاط.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثانية، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //22:37ت م0199