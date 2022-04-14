الرياض 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأوضحت وزارتا التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يشترط لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية بشكل نظامي حصول المتجر الإلكتروني على السجل التجاري من وزارة التجارة، أو على وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأكدا امتثال المتجر لاشتراطات التجارة الإلكترونية، والالتزام الكامل بأحكام نظام التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلك.// انتهى //22:50ت م0200