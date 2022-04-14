الطائف 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واستفقد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد الأمين العام لأعمال الوزارة بالحج والعمرة سليمان بن فهد الخميس ميقات وادي محرم بالهدا وميقات قرن المنازل بالسيل الكبيرفي محافظة الطائف، مطلعاً على مستوى الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام القادمين إلى مكة المكرمة.وتابع مع مشرفي المواقيت والمصليات واللجان الفنية ومؤسسات الصيانة نوعية الخدمات المقدمة في مرافق الميقاتينوأكد أن هذه الجولة تأتي للوقوف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن المعتمرين في شهر رمضان في إطار جهود الوزارة خلال موسم العمرة.// انتهى //22:54ت م0202