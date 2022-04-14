الرياض 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسرعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس، ملتقى "ليالي إخاء الرمضاني" ، وذلك بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل التطوعي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبنك التنمية الاجتماعية، ومجلس شؤون الأسرة، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، والمنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، والجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية، ويستمر لثلاثة أيام متتالية خلال الفترة من 12 إلى 14 رمضان الجاري، تحت شعار " لنتشارك التغيير".وأعرب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الملتقى يسعى إلى إبراز جهود الدولة في تمكين الأيتام بكافة المجالات، من خلال تشجيعهم وتنمية قدراتهم وتحقيق جودة حياتهم، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي التحق أكثر من 325 من أبنائنا الأيتام في التعليم الجامعي، وابتعث 29 لمواصلة الدراسة في أفضل الجامعات خارج المملكة، واستفاد أكثر من 730 من برامج التدريب والتأهيل، كما تم توظيف أكثر من 340 يتيماً في مختلف القطاعات سواء الحكومي أو الخاص أو العسكري.وأوضح الراجحي أن الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى لتسخير كافة إمكاناتها للارتقاء بالعمل الخيري والاجتماعي وتطويره ورفع كفاءته، مبيناً أن الوزارة حققت العديد من المنجزات تمثلت في ارتفاع عدد منظمات القطاع غير الربحي إلى أكثر من 3400 منظمة بزيادة تجاوزت 164%، فيما بلغت نسبة المنظمات المتخصصة أكثر من 70% ليصبح القطاع أكثر نضجاً وأعمق أثراً، كما نفذت أعلى معايير الحوكمة في التبرعات من خلال المنصة الوطنية للتبرعات والتي استفاد منها أكثر من 3 ملايين مستفيد.من جانبه، أفاد الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد الله الفوزان، أن هذا البرنامج التوعوي التدريبي يأتي ثمرة للتعاون والشراكة القائمة بين المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام" إخاء" ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في دعم ورعاية مثل هذه الفعاليات الاجتماعية، مؤكداً أن منهجية رعاية الأيتام في المملكة تمتزج بعوامل كثيرة، بدءاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على رعاية اليتيم، ورتب على رعايته والعناية به الأجر العظيم.فيما أكد أمين عام مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام صالح بن خليف الدهمشي، أن الملتقى ركًز على البرامج التوعوية والتثقيفية والتدريبية، لما لها دور رئيس في نجاح الإنسان وتأهيله جيداً وبناء قاعدة متينة يسير وفقها لتحقيق تطلعاته، إضافةً إلى الاستفادة من ندوات الملتقى التي عنيت بالأسرة والتمكين وتطوير الذات والوعي المالي وريادة الأعمال.وتخلل الحفل توقيع مجموعة من الشراكات لدعم برامج ومشاريع مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، لتحقيق التكامل بين القطاع غير الربحي والقطاع الأهلي لخدمة المستفيدين من المنظمات والجمعيات الخيرية، إضافةً إلى تقديم ندوة "أسرة مستقرة لمجتمع حيوي " بمشاركة مجموعة الأكاديميين والمختصين، وسط تفاعل الحضور بالمحتوى الإثرائي المقدم.// انتهى //22:56ت م0203