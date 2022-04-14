جدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واستغلَّب فريق فولاد الإيراني على نظيره آهال التركماني بهدف مقابل لاشيء 1-0، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرفع فولاد رصيده لـ 5 نقاط، فيما بقي رصيد آهال عند نقطة.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وذلك بعد ما قرّر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمُّع.// انتهى //22:58ت م0204