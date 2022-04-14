اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
الجمعة 1443/9/14 هـ الموافق 2022/04/15 م واس
نيويورك 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً أمس الخميس بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 113.36 نقطة إلى 0.33% ليغلق عند 34451.23 نقطة،
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 4 نقاط إلى 1.21% إلى 4392.59 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 292.51 نقطة إلى 2.14% إلى 13351.08 نقطة.
// انتهى //
00:05ت م
0001