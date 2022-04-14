نيويورك 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً أمس الخميس بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 113.36 نقطة إلى 0.33% ليغلق عند 34451.23 نقطة،وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 4 نقاط إلى 1.21% إلى 4392.59 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 292.51 نقطة إلى 2.14% إلى 13351.08 نقطة.// انتهى //00:05ت م0001