صبيا 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واستستكمل إدارة تعليم صبيا حاليًا تنفيذ عدد من المباني والمشاريع المدرسية الجديدة في محافظتي فيفا والدائر بني مالك ، حيث يجري العمل على استلامها تباعًا وفق خطة زمنية مجدولة .وتجول مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أمس، على عددٍ من المباني والمشاريع المدرسية الجديدة شملت في محافظة فيفا، اطلع من خلالها على مراحل الإنجاز النهائية في 7 مشاريع مدرسية جديدة تسهم في الاستغناء عن 17 مبنى مستأجرًا ورفع نسبة المباني الحكومية في المحافظة من صفر ٪؜ في البنات و4٪؜ في البنين لتصل نسبة المباني الحكومية بإذن الله خلال هذا العام لحوالي 38% في البنات و74٪؜ في البنين من خلال استلام وتشغيل " مجمعي الخشعة بنين وبنات، ومجمعي الدفرة بنين وبنات، ومجمع نيد مجبا التعليمي، ومجمع جوة الشراحيلي، ومشروع الطحلة بنين".كما شملت الجولة 6 مشاريع مدرسية جديدة جاري تنفيذها في محافظة الدائر والتي تسهم في ارتفاع نسبة المباني الحكومية بعد الانتهاء من استلامها من حوالي 6٪؜ في البنات و 20٪؜ في البنين لتصل إلى 33٪؜ في البنات و 29 ٪؜ للبنين وذلك وفقا لخطة التسكين والاستثمار الأمثل للمباني الحكومية إضافة للتخلص من 19 مبنى مستأجرًا، حيث تشمل المجمعات التعليمية الجديدة "مجمع آمنة بنت وهب التعليمي، ومجمع آل علي للبنات ، ومشروع الطفولة المبكرة في الداير، وابتدائية ومتوسطة سودة بن زمعة، ومجمع الشيماء بنت الحارث التعليمي، ومشروع ابتدائية ومتوسطة السنطة".// انتهى //00:46ت م0006