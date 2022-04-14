عام / تعليم صبيا يستكمل تنفيذ عدد من المباني والمشاريع المدرسية بمحافظتي فيفاء والدائر
الجمعة 1443/9/14 هـ الموافق 2022/04/15 م واس
صبيا 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واس
تستكمل إدارة تعليم صبيا حاليًا تنفيذ عدد من المباني والمشاريع المدرسية الجديدة في محافظتي فيفا والدائر بني مالك ، حيث يجري العمل على استلامها تباعًا وفق خطة زمنية مجدولة .
وتجول مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أمس، على عددٍ من المباني والمشاريع المدرسية الجديدة شملت في محافظة فيفا، اطلع من خلالها على مراحل الإنجاز النهائية في 7 مشاريع مدرسية جديدة تسهم في الاستغناء عن 17 مبنى مستأجرًا ورفع نسبة المباني الحكومية في المحافظة من صفر ٪ في البنات و4٪ في البنين لتصل نسبة المباني الحكومية بإذن الله خلال هذا العام لحوالي 38% في البنات و74٪ في البنين من خلال استلام وتشغيل " مجمعي الخشعة بنين وبنات، ومجمعي الدفرة بنين وبنات، ومجمع نيد مجبا التعليمي، ومجمع جوة الشراحيلي، ومشروع الطحلة بنين".
كما شملت الجولة 6 مشاريع مدرسية جديدة جاري تنفيذها في محافظة الدائر والتي تسهم في ارتفاع نسبة المباني الحكومية بعد الانتهاء من استلامها من حوالي 6٪ في البنات و 20٪ في البنين لتصل إلى 33٪ في البنات و 29 ٪ للبنين وذلك وفقا لخطة التسكين والاستثمار الأمثل للمباني الحكومية إضافة للتخلص من 19 مبنى مستأجرًا، حيث تشمل المجمعات التعليمية الجديدة "مجمع آمنة بنت وهب التعليمي، ومجمع آل علي للبنات ، ومشروع الطفولة المبكرة في الداير، وابتدائية ومتوسطة سودة بن زمعة، ومجمع الشيماء بنت الحارث التعليمي، ومشروع ابتدائية ومتوسطة السنطة".
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