الجزائر 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسالتقى رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل أمس في الجزائر بالأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس.وتناول اللقاء التحديات التي تواجه منظمة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يكمن في تصحيح صورة الإسلام ومبادئه السمحة، والتعريف بسمو تعاليمه, ومدى إنسانيتها, فضلا عن محاربة كل جهة تحاول تشويهه أو ربطه بالإرهاب".كما تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي مع محمد قريشي نياس حول علاقات التعاون بين الجزائر واتحاد الدول الأعضاء في المنظمة وسبل دعمها وتطويرها.وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى إنه وُقع اليوم على مذكرة التفاهم بشأن عقد المؤتمر المقبل للاتحاد بالجزائر.// انتهى //00:47ت م0007