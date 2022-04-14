ظهران الجنوب 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسدشن محافظ محافظة أحد رفيدة متعب المتعب أمس، مهرجان التسوق والترفيه بالمحافظة، والذي تنظمه بلدية المحافظة بحضور عدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية .وأوضح رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة المهندس حسن آل مضواح أن المهرجان سوف يستمر لأربعة أشهر، ويشتمل على العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية والسياحية والرياضية والاجتماعية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.// انتهى //00:49ت م0008