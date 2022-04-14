رفحاء 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واستنفذ جمعية "حياة" للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية مشروع المكتبة المتنقلة "مشوار دعوة" بمحاذاة مخيم إفطار الصائمين على طريق الشمال الدولي الذي يستقبل نحو 1,000 صائم يومياً.وأوضحت جمعية "حياة" أن المكتبة المتنقلة تضم عشرات الكتيبات والمواد الدعوية المتنوعة المعتمدة والمجانية للجاليات، وبلغات مختلفة منها : البنغلاديشية، والأوردية ،والهندية، والمليبارية، والتاميلية ، والإنجليزية، والأثيوبية، حيث بلغ عدد المستفيدين منذ بداية شهر رمضان المبارك نحو 1,000 شخص، ويشرف عليها قسم الجاليات بالجمعية.وبينت الجمعية أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع "مشوار دعوه" المتنقل وهو أحد المشروعات المقدمة التي ينفذها قسم الجاليات، والتي تسعى الجمعية من خلالها إلى إيصال الرسالة الإسلامية عبر الدعوة المباشرة، وزيارة الأماكن العامة وتوزيع الكتيبات والبروشورات المصرح بها، بالإضافة إلى المطويات بلغات مختلفة تُعرف بالدين الإسلامي الصحيح ونشر مفاهيمه الوسطية الكاملة.// انتهى //00:49ت م0009