جيزان 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى شيخ شمل الحسيني والنجوع بمحافظة صبيا إبراهيم بن حسن الذروي في وفاة شقيقه محمد بن الذروي - رحمه الله - ، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.وسأل سموه الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.// انتهى //00:50ت م0010