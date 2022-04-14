صبيا 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، بزيارة عزاء ومواساة إلى شيخ شمل الحسيني والنجوع بمحافظة صبيا ، الشيخ إبراهيم بن حسن الذروي في وفاة شقيقه الأستاذ محمد بن حسن الذروي - رحمه الله - ، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض، وذلك بمنزلهم بمركز الكدمي.ونقل سموه تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم ، عبر الشيخ إبراهيم بن حسن الذروي وأفراد أسرة عن خالص شكرهم لسموه على مواساته لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة وأن لا يريه أي مكروه.// انتهى //01:26ت م0013