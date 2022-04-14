القاهرة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسارتفعت حجم السيولة المحلية بمصر بمقدار 520 مليار جنيه، وبنسبة 9.7% لتبلغ نحو 876ر5 تريليون جنيه في نهاية يناير الماضي.وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير له اليوم أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2021 - 2022 انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 394.6 مليار جنيه بمعدل 9.6%، والمعروض النقدي بمقدار 125.4 مليار جنيه بمعدل 10%.وأفاد تقرير المركزي بارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر يناير الماضي بنحو 99 مليار جنيه، لتسجل 6.549 تريليون جنيه مقابل 6.450 تريليون جنيه في ديسمبر السابق له.// انتهى //01:26ت م0014