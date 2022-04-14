حائل 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء أمس, بمقر أدبي حائل, الفائزين بمسابقة " لمن الكأس" التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بالشراكة مع شركة آبار حائل للمياه، في نسختها الثانية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، بحضور مدير عام التعليم الدكتور منذر البليهد، والرئيس التنفيذي لشركة مياه آبار حائل عواد الرضيمان.وحققت ثانوية القاعد المركز الأول، وثانوية السليمي المركز الثاني في مسابقة لمن الكأس للبنين، والثانوية العشرون المركز الأول والثانوية السادسة المركز الثاني في مسابقة لمن الكأس للبنات.وأوضح الدكتور البليهد أن المسابقة تأتي برعاية من سمو أمير منطقة حائل الداعم الأول للتعليم وأبناء وبنات المنطقة وبالشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل وشركة مياه آبار حائل التي تعد شراكة نوعية وإستراتيجية وتعكس رؤية المملكة 2030 في الشراكة المثمرة بين القطاع الحكومي والخاص، وقال ما تقدمه آبار حائل يعد نموذجا فريداً في دعم الجانب الاجتماعي والثقافي والخيري في منطقة حائل.وبين البليهد أن المسابقة قدمت حراكاً علمياً ثقافياً وسط أجواء تنافسية بين طلاب داخل المدارس وعلى مستوى المكاتب والإدارة من خلال تقديم نخب من الطلاب والطالبات لخوض غمار التحدي بكل ثقة، تذكي بهم روح التنافس، وتعزز الرصيد الثقافي والمعرفي، وتحقق أهداف وتوجهات وزارة التعليم بقيادة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة مياه آبار حائل عواد الرضيمان: إننا نؤمن بأهمية المبادرات والبرامج التي تقدم منظومة معرفية وعملية متكاملة تجمع بين القيم والمهارات التي يحتاجها أبناؤنا وبناتنا الطلاب، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على دعمهما المستمر لجميع المبادرات التي يقومون بها، كما قدم شكره لمدير عام إدارة التعليم بمنطقة حائل على تعاونهم وجهدهم في نجاح هذه المسابقة بنسختها الثانية.وتأتي هذه المسابقة بنسختها الثانية بعد نجاح النسخة الأولى التي كانت خاصة للبنين فقط، حيث قدمت هذا العام نسخة مطورة وتوسعت الدائرة لتشمل البنين والبنات، وحصل طلاب وطالبات المدراس الفائزة بالمركز الأول (بنين، بنات) على مبلغ وقدره 5000 ريال لكل طالب وطالبة، وأما في المركز الثاني حصل كل طالب وطالبة على مبلغ وقدره 3000.// انتهى //01:31ت م0015