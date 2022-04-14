جدة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.واستعرض الأمير بدر بن سلطان خطط الجهات المنفذة خلال الفترة الماضية والخطط المزمع تنفيذها خلال الأيام المتبقية من الشهر الكريم، حيث هُيئت جميع الإمكانات لخدمتهم وفي هذا الصدد هُيئت وشُغلت ٩ محطات نقل حول المسجد الحرام وشُغل 11 موقفاً للمركبات, إضافة إلى توفير 3 آلاف حافلة وتهيئة 13 مساراً ، أسهمت في نقل قرابة 15 مليون معتمر ومصل من المسجد الحرام وإليه خلال الأيام المنصرمة من رمضان عبر حافلات النقل الترددي.واطلع سموه على خطط الجهات والرامية لتوفير الإمكانات وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن ، ومن ذلك تهيئة جميع ساحات المسجد الحرام للمصلين مع تطبيق أعلى معايير الوقاية البيئية في المصليات، والحرص على انسيابية تدفق الحشود وسهولة حركة ضيوف الرحمن وتم تخصيص (48) بابًا لدخول المصلين و تهيئة (65) مصلى في التوسعة السعودية الثانية, بالإضافة إلى تجهيز العديد من المسارات المخصصة لإرشاد ضيوف بيت الله الحرام وذلك لتحقيق انسيابية حركة الحشود.وفي جانب إدارة الحشود تُنفذ خطط تتواءم مع الكثافات البشرية وتحقق رضا ضيوف الرحمن في جودة الخدمات التنظيمية لضمان سهولة وصولهم وأدائهم الشعائر حتى خروجهم آمنين سالمين.// انتهى //01:33ت م0016