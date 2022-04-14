رام الله 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واساستشهد فتى فلسطيني وأصيب العديد الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مواجهات ببلدة سلواد شمال محافظة رام الله والبيرة.ونقلت مصادر فلسطينية عن وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عمر محمد عليان بعد إصابته برصاصة في الصدر، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة.وأضافت الوزارة أن شخصًا أصيب إصابة متوسطة وصل إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة سلواد، كما أصيب خمسة آخرون بجروح مختلفة.وفي نفس السياق أفاد إسعاف بلدة سلواد بوجود 5 إصابات على الأقل في مركز سلواد الطبي الذي تحاصره قوات الاحتلال .// انتهى //01:37ت م0017