مقديشو 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأدى نواب البرلمان الصومالي الجديد، اليمين الدستورية لبدء مهامهم رسميا، خلال مراسم جرت بالعاصمة مقديشو.وشارك في أداء اليمين الدستورية 290 نائبا من أصل 329 يتشكل منهم البرلمان بمجلسيه (الشعب 275 نائبا والشيوخ 54).وأشارت وكالة الأنباء الصومالية أنه وفق دستور البلاد ينتخب النواب الجدد، واحد ممن هم أكبر سنا، في الجلسة الأولى، ليتولى جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.// انتهى //01:44ت م0018