عرعر 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأقيمت أمس المباراة النهائية لدوري الجامعات السعودية لكرة القدم (أ) التي جمعت بين منتخبي جامعة الحدود الشمالية وجامعة القصيم على ملاعب المدينة الرياضية في عرعر.وفاز منتخب جامعة الحدود الشمالية بنتجية 2-1، وبهذا توج منتخب جامعة الحدود الشمالية بطلًا لدوري الجامعات لكرة القدم.وتأتي هذه البطولة ضمن فعاليات الموسم الرياضي الثاني عشر للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.ويحرص الاتحاد على تنفيذ هذه البطولة لتنمية قدرات ومهارات الطلاب الجامعيين في مجال كرة القدم بشكل عام.// انتهى //01:45ت م0019