الرياض 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسخرج مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدد من القرارات المهمة التي اعتمدها وأعلن عنها عقب اجتماعه الذي عقده أمس, في مقر الاتحاد بالرياض، برئاسة رئيس الاتحاد ياسر المسجل.وجاء ضمن أهم قرارات الاجتماع اعتماد آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023 - 2024 بالروزنامة الجديدة وبشكل استثنائي لموسم واحد لتزامن موسمين محليين مع نسخة واحدة من دوري أبطال آسيا، وذلك في حال عدم صدور آلية أخرى من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تخص المشاركة في هذه النسخة بنظامها الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار استكمال متطلبات التراخيص اللازمة للفرق للمشاركة في البطولة، إلى جانب قرار اعتماد زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى (18) فريقًا اعتبارًا من الموسم الرياضي 2023 - 2024، على أن يهبط فريقان في موسم 2022 - 2023 إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين مقابل صعود 4 فرق إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويكون ذلك استثنائيًا لمدة موسم واحد، على أن تهبط بعد هذا الموسم 3 فرق وتصعد مثلها.واعتمد المجلس عدد اللاعبين غير السعوديين الذين يمكن للأندية التعاقد معهم وعدد من يمكن له المشاركة في المباراة الواحدة منهم خلال الموسم الرياضي المقبل 2022 - 2023، بحيث يمكن لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التعاقد مع 8 لاعبين غير سعوديين على أن تضم قائمة المباراة 7 منهم بحد أقصى، فيما يُسمح للأندية بدءًا من موسم 2023 - 2024 بإشراك كامل عدد اللاعبين غير السعوديين في المباراة، أما فيما يتعلق بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، فقد تضمن هذا القرار السماح بالتعاقد مع 6 لاعبين غير سعوديين، مع ترك الحرية للأندية بتحديد هوية أحدهم (غير سعودي أو مواليد)، في حين تقرر أن يسمح في دوري الدرجة الثانية، تعاقد أندية هذا الدوري مع 4 لاعبين غير سعوديين، مع ترك الحرية للأندية بتحديد هوية أحدهم (غير سعودي أو مواليد).وتضمنت قرارات مجلس إدارة اتحاد القدم أيضاً اعتماد مواعيد بداية المسابقات الكروية للموسم الرياضي 2022 - 2023، وتعديل عدد الصاعدين والهابطين بنهاية موسم 2022 - 2023 واعتمادها لموسم 2023 - 2024 وما بعدها، وإلغاء أفضلية التسجيل خارج الأرض في مباريات خروج المغلوب من مباراتين اعتبارًا من الموسم الرياضي 2022 - 2023 وتعديلها في لائحة المسابقات، وإنشاء مكاتب فرعية للاتحاد في 4 مناطق كـ "مرحلة أولى"، في مكة المكرمة - عسير - القصيم - المنطقة الشرقية.يذكر أن المجتمعين اطلعوا خلال اجتماعهم على عرض فني لتنفيذ مشروع خط المرمى وتقنية الكشف التلقائي عن التسلل واعتماد البدء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية على أن يتم تحديد بدء انطلاق التقنية لاحقًا.// انتهى //02:01ت م0020