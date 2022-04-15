عرعر 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأسهمت مبادرة التطوعية "رمضان فرصتك للإقلاع عن التدخين" بإقلاع 50 مدخناً الفترة الماضية من شهر رمضان المبارك التي ينفذها التطوع الصحي بالمنطقة بالتعاون مع مجمع عيادات مكافحة التدخين بعرعر, وذلك في الفترة المسائية في مقر المجمع بعرعر.وأوضح مدير مجمع عيادات مكافحة التدخين بعرعر حمود الرويلي أن المبادرة تهدف إلى مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين وسهولة الحصول على الاستشارة الطبية, وذلك بمتابعة وإشراف متخصصين في مجال معالجة إدمان التبغ، مؤكدا أن شهر رمضان المبارك من الشهور المفضلة للإقلاع عن التدخين ويعود السبب في ذلك أن المدخنين تكون رغبتهم قوية في الإقلاع بسبب الصيام في النهار وتتوارد الخواطر والأفكار لديهم بالرغبة القوية بالإقلاع.// انتهى //02:01ت م0021