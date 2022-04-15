صبيا 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسنفذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والخلاف التابعة لمحافظة صبيا، اليوم، مشروع "عمرة رمضان" للجاليات للعام الجاري، حيث بلغ عدد المستفيدين 150 مُعتمراً من المسلمين الجدد.وأوضحت الجمعية أن المشروع الذي تنظمه خلال شهر رمضان المبارك يستهدف بشكل أساسي المسلمين الجدد بغية توثيق علاقتهم بدينهم، حيث تتضمن فعاليات العمرة دروسًا وكلمات وعظية يقدِّمها الدعاة في الطريق إلى مكة المكرمة والعودة منها، كما وفرت مشرفين ومترجم لشرح مناسك العمرة والزيارة للمعتمرين.وبينت أن المشروع يأتي ضمن عدد من البرامج والفعاليات الدعوية الموجَّهة للجاليات.// انتهى //02:01ت م0022