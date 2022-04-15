الرياض 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسانتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تعادلًا مثيرًا مع القوة الجوية العراقي بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي تقام بنظام التجمع في المملكة، خلال الفترة بين 7 و27 إبريل الجاري.وجاءت أهداف المباراة في البداية عن طريق البنمي رودريك ميلر الذي أحرز هدف القوة الجوية في الدقيقة 68، ليتلقى ميلر تمريرة عرضية أثناء تنفيذ ركلة حرة من ضرغام إسماعيل، ليودع ميلر الكرة برأسية في مرمى الحارس فواز القرني.ورد حسين آل منصر القحطاني بهدف التعادل لصالح الشباب في الدقيقة 90+6، بتسديدة أرضية مفاجئة خارج منطقة الجزاء، لتسكن الكرة الشباك في الزاوية اليسرى.وحافظ الشباب على صدارة المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بينما يأتي القوة الجوية في الوصافة برصيد 4 نقاط.// انتهى //02:17ت م0024