الرياض 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، فوزًا على نظيره سيباهان الإيراني بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في البريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي تقام بنظام التجمع في المملكة، خلال الفترة بين 7 و27 إبريل الجاري.وتقدم نواف الصبحي بالهدف الأول لصالح التعاون في الدقيقة 43، بعد استغلال تمريرة عرضية من ألفارو ميدران، أثناء تنفيذ ركلة حرة، ليودع الكرة برأسية في الزاوية اليسرى، ليضيف زميله زي لويس الهدف الثاني لفريقهما في الدقيقة 47، بصناعة من طارق عبدالله، ليتمكن زي لويس من تسديد كرة قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يوقع يزيد البكر على هدف ثالث لسفير القصيم في البطولة عند الدقيقة 77، بعد تلقي تمريرة عرضية رائعة من سعد بالعبيد، لتمر الكرة من الحارس، وتصل إلى يزيد الذي سدد الكرة في الشباك.ورفع التعاون بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات، ليصعد إلى صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، بفارق الأهداف عن الدحيل القطري، وصيف المجموعة، وفي المقابل، تجمد رصيد سيباهان عند 3 نقاط، في المركز الثالث، بفارق النقاط عن باختاكور الأوزبكي، رابع الجدول.// انتهى //02:18ت م0025