جدة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واستعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري مع شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث تقام منافسات "أندية غرب آسيا" في المملكة بنظام التجمع، خلال الفترة بين 7 و27 إبريل الجاري.وتقدم سفيان هاني بهدف الغرافة في الدقيقة 44، فيما رد فيدريكو كارتاييا بهدف التعادل لصالح شباب الأهلي في الدقيقة 90 من عمر المباراة.وبهذه النتيجة تزعم الغرافة القطري، صدارة المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن فولاد خوزستان الإيراني الوصيف، فينما يأتي شباب أهلي دبي الإماراتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم آهال التركماني في المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة.// انتهى //02:21ت م0028