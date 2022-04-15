الرياض 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واستواصل بطولة كأس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لكرة القدم للموظفين، التي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة بالتعاون مع إدارة النادي الرياضي بالمؤسسة.وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع أن البطولة يشارك بها ثمانية فرق يمثلون إدارات المؤسسة والوحدات التدريبية بمدينة الرياض، مشيراً إلى أن البطولة تقام بملعب نادي المؤسسة الرياضي.من جانبه أوضح مشرف النشاط الرياضي بالإدارة العامة للأنشطة محمد بن عبدالله العمري أن الفرق وزعت إلى مجموعتين، لعبت كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد، مبيناً أن البطولة انطلقت مساء الثلاثاء رابع أيام شهر رمضان المبارك، وينتظر أن تقام مباريات دور الأربعة مساء الأحد القادم، إذ ستكون المباراة الأولى بين فريقي الكلية التطبيقية بالرياض وإدارة الموارد البشرية الساعة 9.30، فيما تجمع المباراة الثانية كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض والاتصالات الإدارية الساعة 10.30 مساءً.// انتهى //02:22ت م0029