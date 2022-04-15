حائل 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسنظم مجلس شباب منطقة حائل أمس, ورشة تدريبية حول الإعلام الرياضي بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل وفرع ‏جمعية (إعلاميون) بحائل وشراكة مع مركز رموز الطبي بحائل، استهدفت مسؤولي الإعلام في الأندية الرياضية بحائل, وذلك بقاعة التدريب في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية.وتناولت الورشة لمحة تاريخية عن الإعلام وماهية الإعلام الرياضي وأهميته وأشكاله وخصائصه وتأثيره على المجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي وواقعه ومقترحات تطويره. وأوضح أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي أن هذه الورشة اختتمت بنجاح، واصفاً إياها بالثمرة التي يقطفها وغيرها من الثمار، شباب المنطقة، نظير الدعم المستمر من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مؤكداً أن هناك ورشاً تدريبية قادمة موجهة للشباب في المجال الإعلامي، منوهاً بتعاون جمعية (إعلاميون) حائل.وفي نهاية الورشة كرم مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي المشاركين في الورشة التدريبية والمساهمين بنجاحها.// انتهى //02:38ت م0030