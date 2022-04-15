القاهرة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واستعادل طلائع الجيش مع ضيفه إنبي بهدف لكل منهما في المباراة، التي جمعتهما على ملعب جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.وارتفع رصيد إنبي إلى 16 نقطة في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد طلائع الجيش 15 نقطة في المركز الحادي عشر وبفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري صاحب المركز العاشر.وعلى صعيد متصل تعادل فريق مصر المقاصة مع مضيفه المقاولون العرب بهدف لمثله ليرفع المقاولون رصيده إلى النقطة 12 في المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري، ومصر المقاصة إلى النقطة 10 في المركز الـ 16.يشار إلى أن نادي الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.// انتهى //03:10ت م0031