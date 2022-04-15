المدينة المنورة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات اليتيمة ووادي الفرع والمهد والحناكية.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة من مساء اليوم الجمعة وتستمر حتى التاسعة مساءً.// انتهى //04:09ت م0032