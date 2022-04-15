ينبع 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسشهدت أسعار السمك في سوق السمك بمحافظة ينبع منذ بداية شهر رمضان المبارك ركوداً ملحوظاً، وانخفضت الأسعار عما كانت عليه في الأيام العادية بنسبة ملحوظة، وشمل هذا الانخفاض كل أنواع الأسماك دون تحديد."واس" قامت بجولة ميدانية على سوق السمك، أوضح فيها بعض تجار الأسماك أن هذا التراجع في الأسعار أمر طبيعي يعود لأسباب مختلفة منها حلول شهر رمضان المبارك حيث يقل الطلب، كون السمك يتسبب في العطش خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة طيلة اليوم، وكذلك اتجاه الطلب إلى اللحوم الحمراء والبيضاء بجميع أشكالها والتي تدخل في العديد من الأطباق الرمضانية.وأوضح الدلال عطيوي الجهني، أحد الدلالين في سوق السمك، أن السبب الرئيس في نزول أسعار الأسماك يعود لعدم شراء المطاعم للأسماك بسبب عزوف بعض الناس عن تناولها في رمضان.وبين أحد الباعة في سوق الأسماك أن الكميات التي تنزل إلى السوق في شهر رمضان هي نفسها تقريباً التي تنزل في الأشهر العادية، إلا أن الأسعار تشهد انخفاضاً بنسة مايقارب النصف عن بقية الأشهر.فيما ذكر أحد المتسوقين أنه يحرص على شراء الأسماك لرخصها بشكل كبير في شهر رمضان.// انتهى //05:24ت م0034